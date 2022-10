Ag.Pogba sul ritorno alla Juventus: "Tutto è nato grazie all'ATP di Montecarlo..."

Nuova intervista rilasciata da Rafaela Pimenta, questa volta ai microfoni di 'Sky'. L'avvocatessa brasiliana che oggi rappresenta l'agenzia lasciata in eredità da Mino Raiola s'è espressa su diversi suoi assistiti. Tra questi c'è anche il centrocampista della Juventus Paul Pogba. La Pimenta ha brevemente ripercorso la trattativa che questa estate l'ha riportato a Torino: "I dirigenti della Juventus vennero qui per vedere l'ATP di Montecarlo, non per parlare di Pogba. Poi passarono in ufficio per salutarci, per sapere come stava Mino, ma quando sono venuti qui nacque l'idea di chiamare Paul, di sondare la sua disponibilità circa un ritorno alla Juventus. E da lì nacque tutto..."