Agente Zerbin: "Basta prestiti: o resta a Napoli o parte a titolo definitivo"
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Dopo il prestito alla Cremonese della scorsa stagione, Alessio Zerbin è destinato a rientrare al Napoli per poi valutare insieme al club come muoversi per il futuro. Il suo agente Giulio Marinelli ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli:
"Zerbin ha ancora due anni di contratto e tornerà al Napoli dopo il prestito alla Cremonese. Per il futuro vedo più probabile una cessione a titolo definitivo piuttosto che un nuovo prestito, considerando che si tratta ormai di un classe 1999. A mio avviso le strade possibili sono due: o resta al Napoli, e in quel caso saremmo tutti contenti, oppure lascerà il club a titolo definitivo".
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