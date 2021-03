Agnelli cambia linea. Questa volta nessuna intervista dopo l'eliminazione dalla Champions

Nessuna dichiarazione di Andrea Agnelli nel post-gara di Juventus-Porto 3-2, gara che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League dei campioni d'Italia. Si tratta di un post-partita diverso perché negli ultimi quattro anni il numero uno della Juventus si era sempre presentato in sala stampa per commentare l'eliminazione dei bianconeri dalla massima competizione continentale per club. L'aveva fatto dopo la finale persa col Real Madrid e dopo la vittoria al Bernabeu che non bastò per superare i quarti di finale, l'aveva fatto dopo l'eliminazione contro l'Ajax e dopo quella con il Lione.

Non l'ha fatto adesso, anche se Pirlo in sala stampa ha detto di aver parlato con lui nel post-partita: "Il progetto va avanti", ha detto il tecnico bianconero.