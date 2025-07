Ufficiale Akinsanmiro lascia l'Inter, che però rimane in controllo. I dettagli della cessione al Pisa

Ebenezer Akinsanmiro è un nuovo giocatore del Pisa. Il giovane centrocampista approda in Toscana in prestito dall'Inter, ma i neopromossi vantano sul suo conto il diritto di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo. Il cartellino rimane però in controllo dell'Inter, che si è garantita il controriscatto.

Questo il comunicato del club acquirente: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società FC Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ebenezer Akinsanmiro, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori. Centrocampista, classe 2004, Akinsanmiro ha iniziato la sua carriera calcistica in Nigeria con il Remo Stars approndando in Italia, nel gennaio del 2023, con l’Inter che dopo averlo osservato in Primavera decide di farlo debuttare l’anno successivo in Serie A. In questa stagione il passaggio in prestito alla Sampdoria, squadra con cui ha collezionato 35 presenze (1 gol, 1 assist). Adesso l’esperienza sotto la Torre Pendente; a lui rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova e importante esperienza in maglia Nerazzurra".

Di seguito invece quanto riferito dall'Inter, che lo cede: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Ebenezer Ajodun Akinsanmiro al Pisa. Il centrocampista classe 2004 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione alla squadra toscana".