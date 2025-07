Milan, sfuma del tutto Pubill: l'Atletico annuncia l'accordo con l'Almeria, a breve l'ufficialità

Nel corso degli ultimi giorni il Milan, secondo quanto riportato da Sky Sport, si era imbarcato su un volo per la Spagna per valutare da vicino le condizioni fisiche di Marc Pubill, ma il terzino spagnolo non diventerà un nuovo giocatore rossonero. Il classe 2003 infatti è in procinto di diventare un rinforzo dell'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, come spiegato poco fa tramite annuncio diramato dal club spagnolo a proposito dell'accordo di cessione da parte dell'Almeria.

Comunicato ufficiale

"Il nostro club e la società di Almería hanno raggiunto un accordo, in attesa che il giocatore superi le visite mediche e firmi il suo nuovo contratto.

L’Atlético Madrid e la Almería hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Marc Pubill al nostro club, in attesa che il giocatore superi le visite mediche di rito e firmi il suo nuovo contratto.

Il terzino di Terrassa, alto 1,90 metri e di 22 anni, è il padrone della fascia destra della nazionale spagnola Under-21, con cui ha disputato il recente Europeo di categoria, giocando tutte e quattro le partite del torneo e segnando un gol contro la Slovacchia.

La scorsa estate ha inoltre fatto parte della nazionale olimpica spagnola guidata dalla leggenda rojiblanca Santi Denia, che ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, partecipando a 5 delle 6 partite del torneo, inclusa la finale contro la Francia. Nei 360 minuti giocati durante la manifestazione olimpica, ha segnato un gol nella vittoria contro l’Uzbekistan (2-1).

Cresciuto nel settore giovanile del Club Gimnàstic Manresa, Pubill è approdato al Levante nella categoria giovanile, debuttando il 20 dicembre 2021 in Prima Divisione con la prima squadra granota, con cui ha giocato 11 partite nella massima serie prima di essere ceduto alla UD Almería nel 2023. Con la squadra andalusa ha militato nelle ultime due stagioni, disputando 63 partite, segnando 2 gol e fornendo 8 assist.

È curioso notare che, con l’arrivo di Marc Pubill, la nostra prima squadra conterà sul terzino destro titolare della nazionale spagnola Under-21 e sul terzino sinistro titolare della nazionale italiana Under-21, Matteo Ruggeri. Inoltre, riuscirà a riunire tre campioni olimpici: Álex Baena, Pablo Barrios e il già citato Marc Pubill".