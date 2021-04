Al-Khelaifi dopo Agnelli, Ceferin applaude: "Servono persone buone. Di lui mi posso fidare"

Attraverso i canali social della UEFA, il presidente Aleksander Ceferin fa i complimenti a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e da oggi dell’ECA, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli. “Faccio i complimenti all’ECA per avere scelto. Il calcio ha bisogno di persone buone in ruoli chiave e Nasser (alleato di Ceferin nella recente battaglia contro la Superlega, ndr) ha dimostrato di essere in grado di prendersi cura degli interessi di più club oltre al suo. Questo è un prerequisito necessario per guidare l’ECA. Non vedo l’ora di lavorare con lui per modellare il futuro del calcio dei club a livello europeo. Di lui mi posso fidare”.