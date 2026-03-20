All'improvviso l'Udinese: invenzione di Zaniolo, gol di Ekkelenkamp. 1-0 sul Genoa
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Si sblocca il punteggio al "Ferraris" con l'Udinese, fino a questo momento mai pericolosa, che si porta in vantaggio sul Genoa. Invenzione di Zaniolo per Jurgen Ekkelenkamp che sbuca alle spalle di Ostigard e anticipa Bijlow in uscita mettendo il pallone in rete di testa.
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