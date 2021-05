Alla scoperta del progetto Parma. La filosofia Ajax dietro le ambizioni per il futuro

Una delle storie più affascinanti dell'estate italiana è paradossalmente quella di una società che è fresca di retrocessione in Serie B. Però il Parma ha grandi mire e, sulle ginocchia, ha deciso di rialzarsi e ripartire. Di costruire basi per il presente ma con l'occhio al futuro. Le ambizioni di Kyle Krause non sono mai state celate, step by step ha intenzione di metter su un progetto vincente. L'azzardo è stato rivoluzionare senza una base a cui aggrapparsi, troppi giovani, troppi stravolgimenti e non una base tattica e tecnica in cui la fiducia era totale. Così ha fatto letteralmente tabula rasa e ha deciso di ripartire.

GRANDI AMBIZIONI Il Parma è ambizioso. Un fattore che forse è stato considerato, ma che da solo racconta di una società da tener quanto meno d'occhio per il futuro, è che Javier Ribalta abbia deciso di lasciare la poltrona di direttore sportivo di un club prestigioso come lo Zenit San Pietroburgo per andare a fare di fatto il direttore generale in una città che aveva lo spettro della B davanti agli occhi. Chi conosce il dirigente catalano sa che non è stato un azzardo ma una decisione ponderata, così come quella da parte di Krause di condividere con lui le chiavi del progetto Parma.

LA METODOLOGIA AJAX La scelta di Filippo Galli e il suo ruolo sono una novità per il calcio italiano, almeno nella sua filosofia e concezione. E sono una novità bella e importante, perché di fatto Galli coordinerà la filiera del talento del Parma: tutte le squadre utilizzeranno il metodo tattico, di allenamento e dunque anche di recruiting e scouting, della prima squadra. Tutte con la stessa impronta, un'idea che arriva dalla Catalogna con Cruyff e Rijkaard, olandese con l'Ajax e che Enzo Maresca conosce bene essendo stata adottata proprio dal City Football Group.

L'ARRIVO DI MARESCA Oggi l'ufficialità, Enzo Maresca è il nuovo tecnico del Parma. La sua scelta va in linea con quella di Ribalta, che guiderà il progetto sportivo, con Mauro Pederzoli che sarà operativo nelle trattative e nel confronto con gli altri direttori sportivi e internazionali. Con quello di Massimiliano Notari che guiderà lo scouting tout court e che arriva da una realtà abituata a lavorare a livello internazionale coi giovani come il Monaco. Maresca si inserisce proprio in questo solco: il City Football Group, che è la controllante del Manchester City e di oltre dieci squadre nel mondo, ha dato come linea guida alle varie società di avere proprio la stessa filosofia tattica e metodologia d'allenamento. Maresca ha già dunque questo dna nelle vene e, insieme alle doti che gli ha riconosciuto negli scorsi giorni niente meno che Pep Guardiola, questo ha pesato molto nella scelta di Krause e Ribalta.

MISSIONE FUTURO Il Parma ha grandi ambizioni e una struttura ben definita. Sembra essersi strutturato in poche settimane ma il lavoro di recruiting di dirigenti e tecnico va avanti da tempo. Gli obiettivi sembrano di fatto tutti centrati, visto che il gruppo di professionisti si conosce da tempo e le loro strade, in ambiti e percorsi differenti, si sono già incrociate. Un fattore in più per pensare di aver fatto una rivoluzione ma ben ponderata e che non avrà bisogno di troppo tempo per trovare i giusti meccanismi. Un paradosso, peraltro. Uno dei progetti più affascinanti e intriganti del calcio italiano, ma appena retrocesso in Serie B.