TMW Alle big serve un bomber? C'è anche Pavlidis, sarà l'estate dell'addio al Benfica

Vangelis Pavlidis anche quest'anno non ha fatto mancare il suo supporto al Benfica a suon di gol. L'attaccante greco classe '98, la punta a cui s'è affidato José Mourinho per l'avventura alla guida delle aquile, pure in questa stagione ha trovato la via della rete con la regolarità dei grandi bomber. Ventuno i gol in campionato, il secondo miglior marcatore del campionato alle spalle di Luis Suarez dello Sporting. Reti che salgono a 29 se si aggiungono quelli realizzati nelle coppe, che fanno del centravanti ellenico un giocatore presente nella top venti della scarpa d'oro.

Pavlidis s'è trasferito a Lisbona meno di due anni fa. Il Benfica lo acquistò nell'estate 2024 per 18 milioni di euro dopo un triennio da 80 reti con la maglia dell'AZ Alkmaar. In quella sessione di calciomercato c'erano sulle sue tracce anche diversi club italiani interessati, soprattutto il Bologna che doveva sostituire Zirkzee. Alla fine però a muoversi prima e con l'offerta più convincente fu Manuel Rui Costa, presidente di un club che in estate potrebbe definire con la sua cessione l'ennesima grande plusvalenza della sua gestione.

Ventotto anni da compiere a novembre, Pavlidis oggi ha una valutazione di mercato che è circa doppia rispetto a quella di due anni fa. Il Benfica valuta il suo cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro e il giocatore, a questo punto della sua carriera, si sente pronto al passaggio in un campionato più competitivo. "Ho lavorato duramente negli ultimi cinque anni. Qui ho fatto un ulteriore salto di qualità, ma voglio ancora migliorare, segnare di più e arrivare al massimo livello possibile", ha dichiarato il calciatore un paio di settimane fa. La Premier sembra oggi la sua futura destinazione più probabile, ma non è escluso un suo approdo in una big di Serie A dato che diverse squadre - soprattutto Juventus e Milan - sono a caccia del centravanti titolare per la prossima stagione.