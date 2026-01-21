La Juventus ringrazia Pavlidis: il greco del Benfica sbaglia il rigore del possibile 2-1
TUTTO mercato WEB
Il Benfica spreca un calcio di rigore a dieci dal novantesimo nella sfida di Champions League contro la Juventus. Tiro dal dischetto assegnato dopo segnalazione VAR per fallo di Bremer su Barreiro, si presenta dagli undici metri Vangelis Pavlidis, ma il centravanti greco scivola al momento di calciare e manda larghissimo. La Juventus rimane dunque ancora sul 2-0 contro il Benfica.
Altre notizie Serie A
Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
Primo piano
Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Serie A
Vince solo la Juve, la Champions fotografa una Serie A modesta: le speranze di top 8 sono appese alla Dea
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile