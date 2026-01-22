Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pavlidis scivola dal dischetto, s'interrompe la serie perfetta: 15 rigori su 15 col Benfica

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:56Calcio estero
Michele Pavese

Una scivolata nel momento peggiore possibile. La serata di Vangelis Pavlidis si è trasformata in un incubo allo Stadium, dove il Benfica è uscito sconfitto per 2-0 contro la Juventus in Champions League. L’attaccante greco ha fallito clamorosamente un calcio di rigore a meno di dieci minuti dalla fine, quando la sua squadra aveva ancora una chance di riaprire la partita.

Sotto di due gol dopo le reti bianconere a inizio ripresa, Pavlidis si è presentato sul dischetto all’81’. Ma al momento del tiro, il piede d’appoggio è scivolato: l’attaccante è finito a terra e il pallone è volato lontanissimo dalla porta, tra lo stupore generale. Un errore tanto raro quanto pesante. Dalla panchina, José Mourinho ha reagito con una smorfia eloquente, senza però commentare a caldo. Nel post-partita, il tecnico del Benfica ha preferito allargare l’analisi, puntando il dito sul problema della finalizzazione. "Nel calcio vince chi segna, ci sono migliaia di esempi di squadre che portano a casa le partite senza fare grandi sforzi", ha dichiarato a Sport TV. "Oggi, pur con i nostri limiti, abbiamo fatto molto per vincere. Abbiamo giocato una partita solida, ma negli ultimi 20 metri serve lucidità".

Sul rigore fallito, lo Special One ha difeso il suo attaccante: "Se il penalty fosse entrato, parleremmo di un’altra partita. Ma il calcio è anche questo. Pavlidis lavora tantissimo per la squadra, oggi però avevamo bisogno di un gol". Il greco ha sbagliato il suo primo rigore con il Benfica, interrompendo una striscia perfetta di 15 trasformazioni consecutive.

