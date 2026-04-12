Benfica, Pavlidis vuole crescere: "Ultimi 5 anni positivi ma voglio arrivare al massimo livello"

Vangelis Pavlidis non esclude l'addio al Benfica. Il centravanti greco, in un’intervista a FOSonline, ha sottolineato come la dimensione economica non abbia mai rappresentato un fattore decisivo nelle sue scelte di carriera: "Devo capire cosa sia meglio per me e per il mio percorso. Come in passato, non è mai stata la parte finanziaria a guidarmi. E non lo sarà neanche ora. La mia decisione sarà sempre e solo sportiva", ha dichiarato.

Pavlidis ha spiegato di aver scelto il Benfica proprio per ragioni tecniche e progettuali: "Non guardo ai campionati in sé, ma alla squadra che mi vuole. Due anni fa non avrei mai immaginato di arrivare qui. Ho rifiutato altre offerte perché il Benfica mi offriva un progetto migliore, con la Champions League e la possibilità di vincere titoli".

L’attaccante, autore di 29 gol stagionali con la squadra di Mourinho, ha anche tracciato un bilancio positivo della sua esperienza in Portogallo e dei precedenti anni all’AZ Alkmaar: "Ho lavorato duramente negli ultimi cinque anni. Qui ho fatto un ulteriore salto di qualità, ma voglio ancora migliorare, segnare di più e arrivare al massimo livello possibile". Nel corso dell’intervista non è mancato un riferimento a Harry Kane, preso come modello per completezza e impatto nel gioco: "Non è solo un finalizzatore, lavora tantissimo per la squadra".

Infine, Pavlidis ha aperto anche alla possibilità di un ritorno in Grecia: "Non si sa mai cosa succederà in futuro. Il campionato greco è interessante e lo seguo".