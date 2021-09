Allegri: "4-4-2 o 4-3-3? A voi piacciono i moduli, ma a 15' dalla fine conta non prendere gol"

“Ci sono momenti in cui non esiste che gli altri possano fare gol e noi su questo dobbiamo migliorare”. Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri spiega così cosa gli è piaciuto meno nell’1-1 tra la sua Juventus e il Milan. Non certo un discorso legato alle difficoltà nel recepire la sua indicazione di passare al 4-3-3 nel finale: “Io capisco che a voi piacciano tanto i moduli. Quando giochi, sei in vantaggio a 15’ dalla fine non contano niente: devi difendere, altrimenti non si vincono le partite. Se lasciamo queste robe qui, difficilmente vinceremo il campionato”.

