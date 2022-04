Allegri crede ancora in Rabiot: "Meglio in un centrocampo a due. A livello tecnico migliorerà tanto"

"Rabiot a due si trova meglio, è un giocatore che gioca meglio". Adrien Rabiot, migliore in campo della Juventus nella sconfitta contro l'Inter, sembra ancora un futuro in bianconero, viste le parole che spendere per il francese Massimiliano Allegri: "Ha gamba, ha forza, ha un motore diverso, poi ora sta meglio fisicamente. Con l'Inter ha fatto una partita buona a livello tecnico: io credo che su questo aspetto migliorerà tanto. Poi in altre partite dobbiamo giocare con un centrocampo a tre: magari lui giocherà meno bene e un altro meglio, però bisogna fare di necessità virtù".

