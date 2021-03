Allegri: "Fare l'allenatore è difficile ma in allenamento non mando certo missili sulla luna"

A Sky Sport parla Massimiliano Allegri. "Pirlo sta facendo un buon lavoro ma è al primo anno. Sono certo di una cosa: fare l'allenatore è difficile e come fai a spiegare come farlo? Ci sono due allenatori. Quello dal lunedì al sabato e la domenica che è un'altra cosa: la partita è situazioni, è gestione. La gestione dell'imprevisto non rientra nella tattica. Parlare ai giocatori, dare una punizione o no, non è mica scritto nei libri: io mi batto ancora su un tema, senza toglier niente a chi fa i corsi. La gestione delle risorse umane è fondamentale. Mi chiedevano di vedere i miei allenamenti ma non mando mica i missili sulla luna... L'allenatore vive di sensazioni".