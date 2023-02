Allegri parla della quota Champions in Serie A: "Secondo me con 73 punti sei dentro"

vedi letture

Massimiliano Allegri e la quota Champions. Anche di questo ha parlato l'allenatore della Juventus al termine del derby di Torino vinto 4-2: "Vedendo i numeri ora, al quarto posto c'è la Lazio con 45 punti. Calcolando una media di due punti a partita credo finirà intorno ai 72 punti. Noi però per arrivare a 73 punti dobbiamo disputare un girone di ritorno straordinario. Per questo motivo dobbiamo pensare un passo alla volta, ma secondo me con 73 punti sei dentro la Champions", ha detto a DAZN.

CLICCA QUI per l'intervista integrale.