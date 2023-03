Allegri: "Quello che è successo alla Juventus non ha eguali nella storia del calcio"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla così a Sky Sport dopo il ko contro la Roma: “Sapevamo delle difficoltà di oggi, la Roma era da cinque partite che non prendeva gol in casa. Poi gli abbiamo concesso quel tipo da 25 metri dove noi potevamo difendere meglio. Abbiamo sbagliato diverse situazioni, non è stata una bella partita ma abbiamo avuto un’occasione importante con Rabiot. Quando abbiamo preso quel gol poi non siamo più riusciti a recuperarlo”.

La posizione di Wijnaldum imponeva lo stesso assetto?

“Non era la posizione di Wijnaldum, sapevamo che stasera la partita era così. Dovevamo solo fare il gol e potevamo farlo, poi potevamo fare meglio in alcune situazioni. Abbiamo avuto un’occasione importante nel finale con Danilo ma non siamo riusciti a sfruttarla”.

Alex Sandro?

“Non stava bene e l’ho tolto, ma credo che chi è entrato nel secondo tempo ha fatto bene”.

Come mai il 3-4-3 solo nella ripresa?

“Stasera sapevamo e immaginavamo che la Roma nel secondo tempo ci avrebbe concesso molto di più, su questo noi dovevamo far lavorare i due centrocampisti centrali. Poi abbiamo preso un gol che non era nelle nostre previsioni, ma sapevamo che

Kean?

“Ha sbagliato, prenderà una grossa multa perché quando si gioca per una grande squadra ognuno ha delle responsabilità. Non è concepibile sbagliare così perché quello che è successo alla Juventus non è successo mai nella storia del calcio mondiale, ovvero che a metà campionato ti tolgano 15 punti. È stato un duro colpo ed è uno sforzo importante a livello mentale. I ragazzi però devono stare tranquilli perché il nostro percorso deve continuare. Al momento siamo secondi per punti fatti, se quando finisce il campionato abbiamo i punti per stare nelle prime quattro abbiamo fatto il nostro dovere. Stasera ci tenevamo a vincere”.