Allegri torna alla Juve. Dybala al centro del progetto, ora ripartirà la trattativa per il rinnovo

vedi letture

La migliore stagione e la peggiore. Con Massimiliano Allegri, da oggi di nuovo in sella alla guida della Juventus, Paulo Dybala ha vissuto momenti magici e altri da dimenticare. L’annata dei 26 gol, record personale mai ripetuto, e poi la faticosa trasformazione in tuttocampista. Al netto della sfortunata ultima stagione, appunto, il massimo e il minimo di Dybala alla Juve si è visto con Allegri. Complice, inutile nasconderlo, la necessità di farlo convivere con Cristiano Ronaldo nel 2018-2019. Ora che Max torna, e CR7 sembra sempre più lontano da Torino, quale futuro per la Joya? Ai primissimi posti nel gradimento di Allegri, col quale peraltro il rapporto non si è mai davvero intaccato, adesso più che mai l’argentino è vicino a essere centrale nel progetto della Juve di domani. C’è da riprendere le fila del discorso legato al rinnovo: le trattative sono in stand-by da tempo, i contatti vanno ripresi. Sarà più semplice, ora che la Juve ha cambiato direzione tornando indietro.