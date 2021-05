Allegri torna alla Juve e Cristiano Ronaldo è in bilico: il tecnico ha già aperto all'addio

vedi letture

Il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe accelerare l'addio di Cristiano Ronaldo. Le voci delle scorse settimane e mesi, spiegavano che lo stesso tecnico livornese avrebbe suggerito ad Andrea Agnelli di provare a far partire il portoghese per ripartire dal gruppo. La cessione non è facile: nonostante i 20 milioni circa che restano per l'ammortamento del cartellino di CR7, a pesare sono i 31 milioni d'ingaggio del giocatore e i benefit fiscali che ha il giocatore con un contratto in Italia. Andare in Inghilterra al Manchester United vorrebbe dire rinunciarvi e difficilmente troverebbe un ingaggio così ricco. Per questo il futuro è ancora un grande punto interrogativo. Anche se Allegri non si opporrebbe certo all'addio.