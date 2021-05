Allegri torna alla Juve. Mercoledì cena con Marotta: l'Inter offriva 10 milioni a stagione

Dalla cena con Marotta alle telefonate chiave di Agnelli. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore della Juventus, ma è stato corteggiato in maniera molto concreta dall’Inter. Mercoledì sera, ricorda La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha cenato con Beppe Marotta, col quale ha ottimi rapporti dai comuni anni bianconeri. Sul tavolo, un triennale da 10 milioni di euro a stagione: calcolata sul singolo anno, un’offerta superiore ai 9 milioni a campionato con i quali l’ha convinto la Juve, per quattro annate però. Nella mattinata di giovedì, a latere dell’assemblea degli azionisti di Exor, la chiamata di Agnelli per definire il ritorno in bianconero, per i quale i due (e John Elkann) avevano in realtà già posto le basi tra la sera di martedì e la giornata di mercoledì: quello dell’Inter è stato un tentativo in extremis, ragion per cui Marotta non ha fatto pesare il no finale al mister. A mezzogiorno, la scelta definitiva di Allegri: torna alla Juve, ormai è cronaca.