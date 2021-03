Amadeus: "Ibra è un supereroe. Averlo a Sanremo sembrava una follia, mi ha sorpreso"

"Intuivo le capacità di Ibra, ma non me lo aspettavo così forte, ha sorpreso anche me". Così Amadeus, intervistato da La Gazzetta dello Sport dopo la conclusione del Festival di Sanremo. "Averlo con noi era una scelta che sembrava una follia, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra".

Quando è rimasto bloccato in autostrada cosa ha pensato?

"Era già saltata Naomi Campbell, Simona Ventura è stata costretta a rinunciare. Mi sono detto 'succedono tutte a me?' Ma non avevo calcolato chi è Ibra: un supereroe. Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale. Ringrazio anche il il Milan e i tifosi, in tanti erano a Sanremo".

Ibra ha un futuro nello spettacolo?

"Sì, ma non per dire. Ibra può fare l'attore vero, ha la faccia che buca il video, i tempi giusti, è stata una rivelazione per tutti".

Il testo del monologo è stato tutto scritto da Ibra?

"Certo! Come puoi dettargli qualcosa?"