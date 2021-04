Ancelotti attacca la Superlega: "I 12 club hanno sbagliato, assurdo non pensare al merito"

Continuano ad arrivare reazioni al fallito tentativo di 12 club di creare una Superlega europea. Ne ha parlato anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa: "Per tutti gli appassionati di calcio sono stati giorni strani e sorprendenti. Avevamo sentito qualcosa a riguardo della Superlega nei mesi scorsi ma non credevo potesse essere possibile la sua realizzazione. Questi 12 club hanno sbagliato e non hanno tenuto conto dell'opinione due parti importanti della questione: da una parte i giocatori e gli allenatori, dall'altra i tifosi. Volevano creare una competizione senza meriti sportivi e questo è inaccettabile! La nostra cultura passa attraverso il merito: chi è bravo gioca, chi non lo è non gioca. Chi è migliore vince e gioca le competizioni migliori".