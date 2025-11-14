Ancelotti: "L'Italia deve qualificarsi al Mondiale. Poi ci diamo appuntamento in finale"

Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, non è un semplice allenatore, è qualcosa di più, sia per la carriera che ha fatto, sia per l'importanza che ha rivestito per la Serie A e per il nostro Paese a livello calcistico. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso così sulla situazione dell'Italia: "Dovrà di nuovo battagliare passando dagli spareggi e quindi da un'eliminatoria complicata".

Ancelotti comunque augura il meglio a Gattuso, suo allievo ai tempi del Milan, quando i due insieme conquistavano Champions League e Mondiale per Club: "Spero che l'Italia riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà. Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso".

Infine delinea anche il quadro delle favorite per il Mondiale: "Le solite. Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Argentina, Portogallo. Ma occhio, con 48 squadre ci saranno sicuramente sorprese. Domani giochiamo con il Senegal che ha battuto 3-1 l'Inghilterra, sono fortissimi .Cosi come il Marocco che sta facendo benissimo. Bisogna essere pronti e preparati".

Il suo Brasile intanto giocherà domani alle 17 un'amichevole contro il Senegal per prepararsi al meglio alla competizione iridata in programma in estate.