Anche il Real sembra snobbare Antonio Conte. Cosa farà l'ex tecnico dell'Inter?

Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti, Raul, Antonio Conte. In quest'ordine preciso. È l'elenco dei candidati alla panchina del Real Madrid, ordinato in base alle preferenze del presidente Florentino Perez, che vorrebbe affidarsi al tecnico argentino per raccogliere la difficile eredità lasciata da Zinedine Zidane. In Spagna però fanno sapere che il PSG non vuole mollare la presa e il numero uno del club spagnolo non vuole forzare la mano per non guastare gli ottimi rapporti con la proprietà qatariota. Così, da ieri sera è entrato prepotentemente in scena un grande ex come Carlo Ancelotti: sotto contratto con l'Everton fino al 2024, il manager italiano ha preso le redini un anno e mezzo fa e con lui i Toffees vorrebbero programmare il rilancio sportivo del club. In tutto ciò, che fine farà Antonio Conte? Al mister salentino non restano molte opportunità: c'è il Tottenham, alla ricerca di un allenatore che prenda il posto del traghettatore Ryan Mason, ma sarebbe comunque un passo indietro a livello di ambizioni. Magari una Nazionale, qualora l'Europeo dovesse provocare inattesi terremoti: la prospettiva del Mondiale "ravvicinato" potrebbe stuzzicarlo.