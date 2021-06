Anche l'Arsenal su Locatelli: ma l'azzurro vorrebbe misurarsi con la Champions League

Manuel Locatelli è nel mirino della Juve da più di anno, ma le luci della ribalta europea non aiutano i bianconeri, che ora devono fare i conti con una forte concorrenza per l'ex rossonero. L’Arsenal è una delle formazioni che ultimamente si è avvicinata al numero 5 azzurro secondo Tuttosport: è un top club, ma è fuori dalle Coppe. Non un dettaglio per l’azzurro, voglioso di misurarsi in Champions League. L’inserimento dei londinesi, però, è un segnale. Tutto può cambiare in fretta, nel mercato.