Anche Sampdoria monitora baby talento Facundo Nuñez

A prescindere da quale sarà la sua carriera, il nome di Facundo Nuñez resterà in una pagina di storia calcistica sudamericana. A 15 anni, un mese e 20 giorni è diventato il più giovane esordiente in una gara della Copa Sudamericana. Si tratta di un talentuoso attaccante uruguayano classe 2006 in forza al Cerro Largo. Il suo debutto nella competizione è avvenuto al 51' quando il Peñarol si trovava già in doppio vantaggio, non sono mancate alcune giocate di qualità. Le sue doti hanno attirato l'interesse di numerosi club anche europei, tra i quali la Sampdoria, secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net. Facundo Nuñez ha iniziato a dare i primi calci ad un pallone nel settore giovanile del Canelones, poche settimane fa ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Cerro Largo che lo ha subito inserito in prima squadra, dove ha ritrovato il fratello Carlos. In Under 15 ha realizzato ben sedici marcature in sei presenze, mettendo in risalto un buon fisico nonostante la giovanissima età, bravura nel dribblare il marcatore nell'uno contro uno e invidiabili qualità tecniche con entrambi i piedi.