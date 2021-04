Antonini: "Milan, mi auguro che Donnarumma resti. Il Genoa deve continuare con Ballardini"

Luca Antonini, doppio ex della partita di oggi fra Milan e Genoa, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "In questo Milan c’è un progetto importante e mi auguro che Donnarumma resti. Avrà tutte le possibilità che vuole, ora guardi a quello che il club rappresenta e non solo all’aspetto economico. Il Genoa deve continuare con Ballardini: lo merita, con lui lotterà per un’altra classifica".