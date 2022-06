Arrivabene sul mercato: "Stiamo cominciando a costruire una Juve più adatta ad Allegri"

"Qual è la posizione di Allegri? Noi lo coinvolgiamo in tutto e lui ci coinvolge nelle scelte". Parla così nell'intervista a Tuttosport, l'ad della Juventus Maurizio Arrivabene: "Lui ha preso molto a cuore la strategia del club e abbiamo iniziato questa operazione insieme. Non è stata facile per nessuno, noi avevamo l’aumento di capitale, i costi della società da controllare e le strategie future mentre lui doveva gestire una squadra che si è trovato e che non ha costruito. Ora, grazie ad un gruppo dirigente molto compatto, si sta iniziando a costruire qualcosa di più adatto a lui".

Sarà la Juventus di Allegri? "No, non è così. È la squadra che abbiamo condiviso e progettato insieme, perché siamo un gruppo molto compatto e in silenzio stiamo andando sul mercato ad attuare quello che è stato già deciso a tavolino. Noi agiamo secondo un piano. A sentire in giro, abbiamo comprato tutti e venduto tutti... Però, sono sincero, questo racconto del mercato mi affascina anche un po’. Ogni tanto leggo o vedo in tv dei nomi che non avevo mai sentito nelle nostre riunioni, quindi chiamo Cherubini per chiedergli: ma davvero stiamo trattando quel giocatore?".