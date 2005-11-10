Ufficiale Salutata l'Atalanta U23, per Berto rimangono aperte le porte della C: triennale con la Torres

Prima il saluto all'Atalanta, di cui lo scorso anno ha vestito la maglia della formazione Under 23, poi oggi l'annuncio del suo approdo alla Torres: Gabriele Berto è un nuovo calciatore della compagine sarda, con la quale ha firmato un contratto triennale, valido dunque fino al 30 giugno 2029.

Di seguito, la nota del club:

"La Torres comunica il tesseramento di Gabriele Berto. Il difensore centrale classe 2003 nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta Under 23 con cui ha disputato 31 presenze in Serie C, girone C, con un gol e due assist. Con i bergamaschi ha in totale 125 presenze, tra U23 e Primavera. Vanta inoltre un altro solido campionato alle spalle in Serie C con l’ACR Messina con cui ha collezionato 32 partite e 2 gol nella stagione 2022-23. Berto firma un contratto triennale".