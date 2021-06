Arsenal e Tottenham su Correa: la Lazio chiede 40 milioni. Brandt il possibile sostituto

Il Tucu Correa potrebbe salpare verso altri lidi dopo tre stagioni in biancoceleste: la richiesta della Lazio per lasciarlo partire è di 40 milioni, ma l'impressione è che a poco più di 30 possa essere raggiunta un'intesa. Per l'argentino - riferisce il Corriere di Roma - ci sono stati sondaggi da parte di Arsenal e Tottenham, anche se le proposte finora avanzate non si sono avvicinate alle condizioni dettate da Lotito. Dovesse concretizzarsi l'addio dell'ex Siviglia, Tare potrebbe tentare l'assalto al tedesco Brandt, per il quale il Borussia Dortmund chiede 20 milioni.