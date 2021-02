Asamoah: "Avevo perso lo spirito di gruppo, a Cagliari ho ritrovato tanti amici"

Kwadwo Asamoah e la voglia di rimettersi in discussione con la maglia del Cagliari. Il centrocampista ghanese ne ha parlato quest'oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione: "Sì, ho ritrovato tanti amici ed ex compagni. Mi hanno fatto subito sentire parte integrante del gruppo, questi ragazzi mi hanno già dato tanto in questi giorni ed è importante per me, che avevo perso lo spirito di gruppo visto che da un po' non mi allenavo".

