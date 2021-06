Asse caldo Milan-Chelsea: in attesa di Giroud, si ragiona anche su Bakayoko e Ziyech

L'asse Milano-Londra può scaldarsi presto. Il Milan è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e in attacco e guarda ancora in casa Chelsea per ottenerli.Il ritorno di Tiemoué Bakayoko è l'ultima idea per la mediana. In scadenza tra un anno, è in uscita dai Blues, che non potranno sparare alto in virtù del contratto e delle ultime stagioni non esaltanti. Il club inglese vorrebbe però monetizzare un minimo e questo rende complicato il progetto del prestito, ma si lavorerà per trovare la formula giusta.

Davanti. Per il reparto offensivo, invece, non ci si ferma ad Olivier Giroud, per il quale si attende solo che si liberi dal Chelsea. Tra gli uomini di Tuchel è molto apprezzato anche Hakim Ziyech, acquistato appena un anno fa per 40 milioni ma reduce da un'annata negativa. In questo caso il prezzo non può essere basso, ma l'intenzione del Milan è quella di trattare il prestito con diritto di riscatto. Per ora non c'è apertura, ma più avanti la resistenza potrebbe essere abbattuta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.