Atalanta, caccia al numero 1: via Gollini, Ospina può fare al caso di Gasperini

L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo portiere, anche per mettere fine all'alternanza che ha caratterizzato le ultime stagioni. Gollini e Sportiello potrebbero lasciare Bergamo e l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che David Ospina è tra i favoriti per raccogliere il testimone dei due italiani. Il colombiano, 32 anni, ha il contratto in scadenza tra un anno e anche per questo motivo potrebbe essere ceduto dal Napoli.