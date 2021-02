Atalanta, è Pessina show. Gasperini: "Così alza il suo valore e quello della squadra"

vedi letture

"Ok il campionato e la Champions, certamente, ma sapere che a maggio c'è la finale di Coppa Italia ti porta fino a fine stagione con un obiettivo certo e sicuro. Sarà un bello stimolo per tutti". Parla così Gian Piero Gasperini dopo il successo sul Napoli, ai cani ufficiali del club nerazzurro: "Ho dei ragazzi straordinari, per qualità di gioco e per saper sempre trovare le motivazioni. Pessina? Ha fatto due gol bellissimi, con la collaborazione di Zapata. Siamo veramente contenti per questo giocatore. Se comincia a fare questi gol, da quelle posizioni e con quella qualità, alza di molto il valore suo e della squadra".