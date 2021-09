Atalanta-Fiorentina, i convocati di Italiano: ci sono i sudamericani, prima per Odriozola

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha reso noti i convocati per la sfida all'Atalanta di domani sera. Regolarmente in lista i tre sudamericani Martinez Quarta, Nico Gonzalez ed Erick Pulgar, prima convocazione per Odriozola. Di seguito le scelte di Vincenzo Italiano:

Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati.

Difensori: Biraghi, Igor, Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Saponara, Torreira.

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Kokorin, Sottil, Vlahovic.