Atalanta, Gasp: "Bravi ma le partite si chiudono prima. Muriel qui ha trovato l'ambiente ideale"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Raisport ha commentato il successo dei nerazzurri contro il Cagliari, che è valso il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia da parte degli orobici: "Gara molto buona, la nostra. Ma se non la chiudi rischi e infatti abbiamo subito il pari. Bravi i ragazzi a riprenderla. La squadra sta bene, siamo in un buon momento ma se potessimo essere più prolifici chiudendo le partite prima sarebbe meglio".

Su Muriel

"Ha qualità enormi, qui ha trovato l'ambiente migliore per trovare continuità. Non sempre è utilizzato dall'inizio, spesso entra dalla panchina. È un giocatore di assoluto valore, che a Bergamo ha trovato l'ambiente, la squadra, la società ideali. L'ambiente di Bergamo ha fatto bene a diversi giocatori".

Bergamo ha fatto bene anche a Gomez...

"Sicuramente, molto".

Come lasciare fuori Muriel dopo una prestazione così?

"Il calcio è cambiato, si gioca ogni 3 giorni e ci sono le 5 sostituzioni. All'inizio non mi piacevano ma devo dire che in queste condizioni ci stanno dando un grande aiuto e Muriel è l'esempio più eclatante. Di fatto non ha saltato una partita".

Il Real Madrid ha perso in Supercoppa contro l'Athletic. Ci sta già pensando?

"Sinceramente no, abbiamo ancora tante gare da disputare, giocheremo con Genoa, Udinese, Milan. Poi avremo la Coppa Italia. Mi guarderò la partita del Real Madrid, cercando di capire come ha fatto l'Athletic a vincere".

Due anni fa avete sfiorato la vittoria della coppa. Ci riproverete?

"È presto, siamo ai quarti di finale. Questa è una competizione che si gioca in pochissime partite e pochissimo tempo. Dovessimo andare avanti le due semifinali sono a febbraio. Vediamo come ci si arriva, noi ci teniamo. Cercheremo di fare il massimo perché quella Coppa Italia c'è rimasta indigesta per come è finita la finale".