Atalanta, Gasperini: "Udinese fuori dalla zona calda, sarà ancora più pericolosa"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta che domani affronta l'Udinese, ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste in merito al rush finale della stagione: "I punti saranno pesanti da domi che inizia la volata finale? Difficile prevedere che partita sarà, l'Udinese è un'ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla per quello che riguarda la classifica, ma non per questo sarà meno pericolosa. Anzi, potrebbe esserlo di più".

