Atalanta, Gosens: "Col Napoli in Coppa Italia non siamo favoriti. Vogliamo vincere un trofeo"

La vittoria per l'Atalanta tra campionato e Coppa Italia non arriva da tre partite. In particolare a lasciare l’amaro in bocca per l’Atalanta è stata l’ultima sfida di Serie A, dove la squadra di Gasperini è stata rimontata da 3-0 a 3-3 dal Torino al Gewiss Stadium. Adesso, la possibilità di rifarsi subito mercoledì sera, quando affronterà il Napoli nel ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo lo 0-0 allo stadio Maradona: "Non sarà semplice - sottolinea Robin Gosens a Sky Sport -. Lo 0-0 è sempre un risultato pericoloso, noi abbiamo dominato la partita all’andata ma ripetersi non è mai facile. Faccio fatica a dire che siamo noi i favoriti per la gara, la Coppa Italia è sempre particolare". Ma il desiderio di vincere un trofeo in maglia nerazzurra rimane: "Non so se la Coppa Italia sia la strada più semplice, ma è sicuramente quella più corta. Se vinciamo col Napoli siamo in finale e avremo la possibilità di vincere qualcosa. Un calciatore gioca sempre per vincere un trofeo. La Champions e la Serie A sono più lunghe e difficili. Se mercoledì vinceremo, il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di vincere la Coppa Italia".