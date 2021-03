Atalanta, Gosens: "E' ora di alzare un trofeo. Coppa Italia un sogno ma non l'unico obiettivo"

vedi letture

Nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna de L'Eco di Bergamo, l'esterno dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato dei propri obiettivi stagionali: "Firmare per il secondo posto? No, io punto sempre in alto. Potremmo vincere il titolo, ma anche finire fuori dall'Europa: nelle prossime tredici giornate c’è tutto aperto e io voglio giocarmi ogni obiettivo. Non firmo niente: voglio provare a fare il massimo. Siamo ancora in corsa su ogni fronte, teoricamente potremo vincere tutto. Dico però che è ora di alzare un trofeo, quindi la Coppa Italia sarebbe un sogno: ma non è l’unico obiettivo".