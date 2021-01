Atalanta, il Cagliari aveva chiesto Depaoli ma ora Gasp lo vuole trattenere a Bergamo

Depaoli potrebbe restare all'Atalanta. Il piano iniziale per il giocatore era quello di tornare alla Sampdoria per poi ripartire con un altro prestito ma Gasperini ha cambiato idea e ha chiesto alla Dea di trattenerlo. Il Cagliari aveva sondato il terreno per il suo cartellino ma dopo la decisione del tecnico atalantino questa possibilità resta in stand by. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.