Ufficiale Atalanta, il figlio d'arte Lorenzo Riccio firma un nuovo contratto. Il primo da pro

L'Atalanta firma un rinnovo di contratto con un giovane centrocampista e figlio d'arte. Si tratta di Lorenzo Riccio (18 anni), classe 2006 che sta attualmente giocando con la squadra Primavera della Dea e che magari nei prossimi tempi potrebbe muovere i suoi primi passi anche con la squadra Under 23 in Serie C.

Il giovane Riccio, accompagnato dall'agente Vitor Saba della CAA Base, ha firmato un contratto da professionista fino al 30 giugno del 2027 con l'Atalanta. Suo padre, Luigi, oltre che ex calciatore è da diversi anni vice di Gattuso, che ha seguito anche nell'attuale avventura all'Hajduk Spalato.

E intanto l'Atalanta dei 'grandi', quella di Gasperini, continua a far parlare di sé per gli ottimi risultati, persino in ottica Scudetto. Ne ha parlato così l'ex difensore Thomas Manfredini, intervenuto a TMW Radio: "Da quando è arrivato Gasperini è cambiato qualcosa nella mentalità anche della società. L'asticella si è alzata di tanto, un calcio spettacolare, ogni anno cambiano i calciatori ma fanno anche meglio. Peccato, quest'anno ci sono stati anche infortuni che hanno fatto sì che partisse con l'handicap, compresa anche la partenza di Koopmeiners. Ma ha una struttura che ti fa pensare che si possa anche pensare in grande. Ci sono tutti i presupposti. Se a gennaio non è lontana, per me un pensierino sul mercato la società lo farà. Lo ha dimostrato anche in estate spendendo molto".