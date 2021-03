Atalanta, la prossima estate è l'ultima per monetizzare l'addio di Zapata: ci pensa il Chelsea

vedi letture

La prossima estate potrebbe essere l'ultima per monetizzare la cessione di Duvan Zapata in casa Atalanta, con il colombiano che ad aprile compirà 30 anni. Il Chelsea lo ha messo in lista nel caso in cui non dovesse riuscire ad arrivare ad Haaland. Per la Dea la sua cessione non sarebbe certo da prendere a cuor leggero visto che aprirebbe una voragine in avanti visto che Lammers è a tutti gli effetti un oggetto misterioso. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo.