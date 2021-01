Atalanta-Lazio 3-2. Rigore netto per la Dea. Zapata sul dischetto si fa ipnotizzare da Reina

Al 65’ calcio di rigore per l’Atalanta. Triangolazione sulla sinistra dei nerazzurri che lancia Zapata in area, Hoedt nel tentativo di fermare il colombiano entra in scivolata che sterza e si guadagna il penalty. Dal dischetto lo stesso centravanti ex Napoli e Udinese però si fa ipnotizzare da Reina che para il tiro.