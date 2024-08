Atalanta, O'Riley primo nome per il post Koopmeiners. Conferme su Samardzic

Giornate calde in casa Atalanta, sia per la questione Koopmeiners che per l'eventuale suo sostituto. I nerazzurri sono ormai da tempo sul centrocampista del Celtic Matt O'Riley, per il quale l'ultima offerta è stata di 25 milioni più 2 di bonus. Gli scozzesi sono fermi sulla richiesta di 27 milioni più 2 di bonus: da capire se abbasseranno o meno le pretese dopo l'ultimo rilancio atalantino.

Nel caso in cui la pista O'Riley dovesse complicarsi, la Dea avrebbe già pronta l'alternativa. Secondo quanto riporta oggi Fabrizio Romano e già anticipato da TuttoMercatoWeb.com nei giorni scorsi, il nome in questione è quello di Lazar Samardzic. Il centrocampista in forza all'Udinese, da ormai qualche sessione di mercato, sembra destinato a lasciare il Friuli. Lo scorso anno, più o meno di questi tempi, sembrava già dell'Inter ma poi non se n'è fatto nulla.

Accostato anche a Juventus, Napoli e, nelle ultime settimane, soprattutto al Milan. I rossoneri hanno provato ad inserire delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo (Adli e Pobega) ma tali profili non hanno trovato il gradimento della dirigenza bianconera. Samardzic, dal canto suo, non ha mai fatto pressioni sulla società per andare via ma è chiaro che la possibilità di giocare la Champions League con la maglia dell'Atalanta potrebbe essere allettante.