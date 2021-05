Atalanta, problema al tendine d'achille per Maehle: l'esterno in dubbio per il Parma

L'Atalanta rischia di perdere un altro giocatore, dopo Toloi, per la sfida di Parma in programma per domenica e fondamentale per la corsa Champions della formazione di Gian Piero Gasperini. Joakim Maehle è infatti in dubbio per la trasferta in Emilia a causa di un fastidio al tendine d’achille destro. Il giocatore al momento è ai box e le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani.