Atalanta, Romero non ha dubbi su Muriel: "Forte? No... è un vero fenomeno"

"Per me non è forte, ma un vero fenomeno. Durante la settimana fa cose impressionanti ed è nel miglior momento della sua carriera. Spero che continui così perché ci servono anche i suoi gol per arrivare in Champions". Così Christian Romero, difensore dell'Atalanta, su Luis Muriel, obiettivo di diverse big dopo un campionato straordinario con la maglia dell'Atalanta.