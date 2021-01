Atalanta, Toloi: "Non era facile su un campo del genere. Testa alla Coppa Italia"

Dopo il successo di Benevento, l'atalantino Rafael Toloi ha parlato ai microfoni ufficiali del club: "Oggi è stato difficile, il Benevento sta molto bene in campionato. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, poi hanno pareggiato e quando c'è il pareggio diventa tutto più difficile, devi ricominciare da zero e siamo stati molto bravi a portare a casa una bella vittoria, giocando bene su un campo pesante con tanta pioggia. E' molto importante questa vittoria per noi, non era facile ma siamo contenti, ora torniamo a casa e da domani iniziamo a pensare alla Coppa Italia".

Sul tuo gol?

"Sì, era molto difficile dopo che loro hanno pareggiato e abbiamo dovuto continuare a giocare bene, era importante non cambiare atteggiamento e abbiamo creato tante occasioni e meritato la vittoria. Sono contento del gol, sono stato al posto giusto al momento giusto e ora dobbiamo continuare a lavorare".

Ora la Coppa Italia contro il Cagliari?

"E' bello poter giocare tante competizioni, è molto importante la Coppa Italia e vogliamo fare bene anche lì-. E' il momento di riposare e poi pensare a fare bene".