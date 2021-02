Atletico Svincolato: le migliori 5 occasioni tra i portieri, da Subasic a Ondoa

La sessione invernale del mercato è terminata da qualche giorno, ma molte squadre hanno ancora l'occasione di rinforzarsi pescando dall'ampia lista degli svincolati. Tuttomercatoweb.com ha selezionato i profili migliori: ruolo per ruolo, ecco i free agent più interessanti.

I PORTIERI

Jesse Gonzalez - Ex compagno di Bryan Reynolds, per tutta la carriera al FC Dallas. Dalla scorsa estate, però, fermo al palo più che tra quelli della porta. Difficile che sbarchi in Europa ma tra i portieri il messicano è certamente il più rilevante. Potrebbe proseguire la carriera ancora in MLS:

Danijel Subasic - Per pedigree e carriera, Subasic non avrebbe rivali. Vicecampione del mondo con la Croazia, una vita al Monaco, dal 2020 senza squadra. A trentasette anni può provare un ultimo tuffo prima di smettere, sarebbe un'opportunità importante per qualsiasi club in cerca di esperienza.

Thierry Graça - Scuola Benfica, portiere della Nazionale di Capoverde, è in attesa da un anno. Giocava a Cipro dopo aver giocato tra i pro in Portogallo per tre anni all'Estoril. Cerca squadra e non esclude alcuna latitudine.

Luis Mejia - Cinque anni al Nacional in Uruguay, il portiere di Panama, Nazionale di cui è capitano, ha già giocato in Europa con Maiorca e Tolosa. Aspetta anche una chiamata dall'Europa, magari in Italia: lo status da extracomunitario, però, resta uno scoglio non da poco.

Fabrice Ondoa - Quando giocava al Barcellona pareva destinato a diventare un portiere da prima squadra. Poi, dal Barça B, si è perso: serie minori spagnole, la seconda squadra del Siviglia, due anni all'Oostenda dove ha fatto pure bene. Ma da dicembre il camerunese, cugino di Onana dell'Ajax, è libero.