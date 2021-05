Attenta Juve, Zapata è l'uomo in più della Dea: il segreto dietro il suo grande finale di stagione

vedi letture

La finale arriva nel momento migliore. Duvan Zapata è in forma smagliante ed è sicuramente l'arma in più di Gian Piero Gasperini in quest'ultima parte di stagione. L'attaccante colombiano sarà titolare stasera e proverà a bissare la vittoria ottenuta nel 2014, quando vestiva la maglia del Napoli. Ma qual è il segreto della strepitosa condizione del sudamericano? Una preparazione atletica mirata, grazie anche alla cancellazione da parte della CONMEBOL dell'ultima finestra di partite internazionali. Zapata, riporta Tuttosport, è rimasto a Bergamo e ha lavorato intensamente per due settimane, rimettendosi praticamente a nuovo. E stasera vuole aggiungere un ultimo tassello all'ennesima stagione da ricordare.