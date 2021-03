"Attenti allo Shakhtar, ricordate contro Real e Inter?". Rivedi Fonseca pre Europa League

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro lo Shakhar Donetsk, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato della pericolosità degli ucraini: "Sarà una partita difficile, lo Shakhtar è una buonissima squadra che in questa stagione ha battuto due volte il real Madrid e ha pareggiato due volte con l'Inter. In Europa fanno sempre bene, li conosco e difendono molto bene. Sono pericolossimi in Europa, sono una delle migliori squadre d'Europa in questo".